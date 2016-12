Discussie: Humor

Een man loopt op de kermis en ziet het kraam van een waarzegster. Ha, dat moet ik eens doen, dat wordt gegarandeerd lachen, denkt hij, en hij gaat naar binnen.

“Hmm..., ik zie dat U de vader van twee kinderen bent,” zegt de waarzegster, terwijl ze in haar kristallen bol kijkt.

“Ha...! Dat denkt gij maar!”, zegt de man minachtend, “ik heb wel drie kinderen hoor.”

“Ha ha ha ...!!!...” antwoordt de waarzegster … “dat denkt gij maar!"

Tijdens de geschiedenisles:

meester : 'Wie kan mij vertellen wie Columbus was?'

Rikske : 'Dat was een vogel meneer.'

meester verbaasd : 'Hoe kom je daar nu bij?'

Rikske : ''Iedereen praat toch altijd over het ei van Columbus...'

Komt er een vrouw op consultatie bij de gynaecoloog en ze zegt dat ze gesteriliseerd wil worden.

Waarop de arts vraagt of ze er wel goed over heeft nagedacht.

"Ja, dokter" zegt de vrouw overtuigend, "ik heb met al mijn kinderen overleg gepleegd."

"Mag ik vragen wat de uitslag was?" vraagt de arts.

"Ja zeker," sprak de vrouw: "er waren en 9 voor, 5 tegen en 11 onthoudingen."







Er staan twee schapen in de wei :

Zegt het ene schaap :"Zeg, wat loop jij mank !"

Antwoordt het andere : " Tja,...ik ben vroeger lam geweest."