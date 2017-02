Bert wou zijn dag vroeg beginnen en had zijn wekkerradio (made in Japan) op 6 uur gezet.



Terwijl zijn koffiezetapparaat (made in China) pruttelde, was hij zich aan het scheren met zijn elektrisch scheerapparaat (made in HongKong).



Hij trok zijn hemd en zijn Jeans aan (made in Sri Lanka resp. Singapore) en zijn tennisschoenen (made in Korea)

Nadat hij zijn eten had klaargemaakt in zijn microgolfoven (made in India) nam hij zijn rekenmachine (made in Mexico).



Om te berekenen hoeveel hij die dag kon uitgeven zette hij zijn horloge (made in Taiwan)

juist volgens zijn radio (made in India), stapte in zijn auto (made in Japan) tankte hem vol met

benzine (van Saoedi-ArabiŽ) en ging verder met zijn zoektocht naar een goede job in BelgiŽ !



Na een ontmoedigende en vruchteloze zoektocht kwam hij thuis en keek zijn mails na op zijn computer (made in Malysia).

Bert wou nu even rusten. Hij deed zijn sandalen (made in BraziliŽ) aan en goot

zichzelf een glaswijn (made in Chili) in en zette zijn TV (made in China) aan.

en vroeg zich af waarom hij in BelgiŽ geen go ede job kon vinden !!!