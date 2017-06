Discussie: Opladen website

Ik heb een kleine website gemaakt met de composer van Seamonkey en dat marcheert nogal. Blijft me toch één probleemke over : door via de functie Publish van Composer op te laden komen de bestanden niet terecht in de public_html directory maar ergens anders. En als ze niet in de public_html directory zitten werken ze ook niet. Door dan de File Manager van de webhoster te gebruiken kan ik de bestanden wel op de juiste plaats zetten. Op de help van de webhoster lees het volgende :





/public_html